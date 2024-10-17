觀塘全幢工廈指引價3.48億招意向　較9年前意向價低6成

觀塘全幢工廈放售。世邦魏理仕與中原(工商舖)獲業主委任為聯合代理，以公開招募意向書形式，出售鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈物業。項目的入標指引價約3.48億港元起，意向書截止日期為2024年10月31日。

鴻圖道47號Capella HTR坐落於觀塘工商綜合核心地段，經港鐵觀塘站步行至物業僅約5分鐘路程。項目樓高15層，地盤面積約10,000方呎，總建築面積約109,974方呎，物業設有地下停車場，毋須使用汽車升降機可直達泊車樓層。另設有戶外空中花園。鄰近駿業街遊樂場InPARK，為新近熱門的文化表演及展覽多用途場地，InPark優化工程完成後，與項目僅需1分鐘步程。

世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，剛發表的《施政報告》公布放寬物業按揭成數上限，預計將逐漸轉化為投資需求，加上預期減息、政府相關措施優化營商環境及吸納人才，整體物業需求可望改善。鴻圖道47號樓層內無柱位設計，且備3相供電，間隔方正實用，屬區內罕有全幢工業物業。現時指引呎價約3,100餘元，入場門檻不高，相信可吸引準買家購入自用作總部用途。

中原(工商舖)工商部副區域營業董事顏永雄指，觀塘區近年有不少社區優化項目，令工商市場交投趨活躍，加上政府力推東九龍轉型發展，該區商業氛圍愈趨濃厚，為全港最具指標性的工商業集中區，加上區內基建配套日益完善，投資潛力日益看漲。

資料顯示，該全幢項目曾於2015年放售，當時意向價達8.3億元，現時指引價低出4.82億元，差幅約58%。