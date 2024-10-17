黃竹坑站Blue Coast II周五截票　長實：施政報告後查詢飆升

他估計，三房單位查詢量增加，與港島區同類戶型全新供應較小有關。他相信，按揭貸款成數放寬，劃一可做七成按揭後，會有利投資者及用家入市，以啟動換樓鏈。受惠於樓市逆周期措施撤銷，及未來環球減息利好消息帶動下，預計樓價會持續向上。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤的四房單位本來計劃明年推售，但有見施政報告放寬按揭成數，故將會爭取提前於下一輪推售，估計會以招標形式發售。有別於上期，今期特設四房雙套戶型，提供61伙，佔整個項目11%。

她續指，回顧上期銷情，單計四房一套戶型共售出14伙，套現約5.3億元，成交價約3,600萬至3,900萬元，最高呎價約31,000元。由於今期四房戶型有更優質的景觀及方向，故合理價有10%的上調空間，呎價可至約35,000元。