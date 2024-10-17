淘寶香港推滿額包郵　新客日均購買額飆5倍

淘寶雙11今年將提前於10月21日晚上8時開賣，至11月11日結束。繼在本月初推出限時滿額包郵服務後，淘寶中國香港站將於今年雙11為消費者帶來加碼折扣優惠，跨店消費滿300元人民幣（下同）即減50元，並攜手多個支付平台帶來多重優惠券、立減和免手續費優惠。

淘寶香港站於上月底宣布投入10億元提升消費體驗，包括推出限時三個月的滿額包郵服務，有超過10億商品適用。雙11期間，淘寶香港用戶可繼續享用這項服務，凡購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費。

10月1日推出限時滿額包郵等優惠和服務升級後的第一周，淘寶香港站的包郵產品成交金額同比實現三位數的百分比增長，帶動整體成交額上升。增長較快的品類包括寵物用品、戶外運動用品和汽車配件等。此外，得益於包括新人紅包大禮在內的限時優惠，新增用戶數比去年同期高出超過一倍，而新增用戶的日均購買總金額是去年同期的六倍。在物流方面，整體直郵訂單量比去年同期增加一倍，顯示用戶對直郵選項的喜愛度顯著上升。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，樂見淘寶香港站的包郵產品成交額，在限時滿額包郵的新優惠推出後首周實現三位數按年增長，這反映香港消費者對於此項服務參與度甚高。除了平日最受香港消費者歡迎的服飾、家具家居及3C數碼之外，我們看到包郵商品中以寵物用品、戶外運動用品和汽車配件等類別表現尤為出色。

淘寶雙11期內，淘寶香港站還會帶來其他豐富的折扣優惠，例如淘寶天貓跨店購物滿300元即減50元，以及海量商品立減八五折優惠。此外，平台會繼續推出現有的「逢星期六搶免找數」玩法，每週六中午12點向最快下單的用戶贈送「免找數」紅包。