Circle K母企ACT主席：有意全面收購Seven ＆ i

Circle K便利店的加拿大母企Alimentation Couche-Tard(ACT)主席兼創辦人Alain Bouchard周四(17日)在東京接受外媒訪問時表示，有興趣收購便利店7-Eleven日本母公司Seven & i控股的全部股份，並將完整保留這家日本便利商店和零售巨頭的本地業務。

ACT並有信心解決反壟斷監管問題，該交易將令ACT成為全球最大的便利商店系，Bouchard指出，在過去的收購中，該公司始終能夠為美國聯邦貿易委員會「提供一個很好的解決方案」。

儘管受到Seven & i的冷待，不過Bouchard態度仍堅決，表示他們在日本之行期間並沒有與ACT的高管團隊會面。「我們邀請了他們，嘗試組織一次會議，雖然沒有成功，不過最終會成事。」他指，「我們也希望更了解日本文化，但現在主要是日本人對這筆交易的擔憂。」他表示，想作自我介紹，因為人們不認識其公司。

ACT第三次試圖與Seven & i達成交易。Seven & i拒絕ACT 8月公開的最初報價，理由是價格太低。ACT隨後將收購價提高至每股18.19美元，Seven & i估值約7.1萬億日圓。

ACT財務總監Filipe Da Silva表示，公司有信心為任何交易安排融資，並已與日本一家大型銀行接洽。