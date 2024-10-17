雷添良周六卸任證監會主席　任內最開心係乜？

雷添良將於周六(19日)卸任證監會主席，回顧6年任期，坦言並無任何遺憾，又形容時間過得很快且充實，並藉機會感謝證監會所有同事支持工作，讓香港金融市場能穩健及安全發展。不過，新冠疫情帶嚟嘅影響深遠，寄語市場要齊齊努力，持續提升香港嘅國際競爭力！

佢同時感恩任內無發生大型金融危機，雖然面對住新冠疫情、地緣政治等挑戰，但香港與內地市場融合無停步，反而愈趨緊密，包括股票互聯互通機制完善、交投及佔成交比例上升。

佢又不忘化身投資者教育大使，提醒大眾股市上落時有發生，最重要是量力而為。仲不斷強調，保障投資者係證監會首要工作，過去致力打擊失當行為，成功瓦解4個「唱高散貨」集團，2022年9月至今，有28人因為唱高散貨相關調查而被落案起訴，2020年至今凍結涉及16.7億元資金。

話時話，近一年周不時都見到證監會啲廣告，教大家留意防騙。雷添良語重心長咁講，騙局永遠都存在，所以做任何決定前，都要多加警剔，停一停，諗一諗。對此，證監會做多咗投資者教育工作，包括設立警示可疑平台名單、無牌虛擬資產交易平台名單等等，讓投資者可以多加提防，check一check。

至於任內有咩開心事呢？佢就笑笑口話「成功上車，完成置業夢」。事關購置合適物業係可遇不可求，證監會都計劃咗好多年，以前隔幾年就搬一搬，都幾影響工作。尤其是以往喺中環，有投資者損手，不時有人到辦公室樓下請願，對業主嚟講都幾麻煩。

佢仲話，自從搬到港島東中心，用落覺得幾好。始終證監會係大型監管機構，有永久辦事處會好啲，所以「條數計得掂，物業又合適」，咁咪同業主商討購置，好開心、好自豪完到自置辦公室嘅個計劃。