海怡半島四房1338萬成交　呎價15504元獲區內用家承接

買家入市優質單位自住，鴨脷洲海怡半島套四房戶，享單邊全海景，減價62萬元後，以1,338萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島16座低層H室，實用面積約863方呎，套四房間隔，享單邊全海景，叫價1,400萬元，以1,338萬元沽出，呎價約15,504元，新買家為同區用家。

●利嘉閣盧聖鋒稱，堅尼地城泓都2座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望維港全海景，新買家為外區客，睇樓後即與業主進行洽購，原業主叫價850萬元，最終減至718萬元成交，呎價約15,148元，低於市場。

●香港置業郭詠詩指，西營盤翰林峰5座中層C室，實用面積約216方呎，開放式間隔，叫價560萬元放盤約兩年，外區投資客經議價後以509.5萬元連租約購入，呎價約23,588元，高市價約5%，原業主2017年6月以約629.6萬元購入，帳面虧損約120.1萬元。

●中原林龍南稱，北角城市花園14座高層E室，實用面積約674方呎，三房間隔，享單邊全海景，以780萬元放售，放盤數天，零議價下獲承接，呎價約11,573元，原業主持貨約11年，帳面蝕讓70萬元或約8%。

●美聯錢敏義指，鰂魚涌太古城再錄施政後第二宗買賣，明宮閣中層B室，實用面積約582方呎，望內園景，屬兩房則王，近期叫價約900萬元，獲用家議價後以約828萬元成交，呎價約14,227元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園兩天連環錄約5宗買賣，屋苑F座中層5室，實用面積約596方呎，三房間隔，享山景，叫價680萬元放售，放盤約一星期獲以630萬元承接，較市價低約8%，呎價約10,570元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，西南九龍帝峯‧皇殿1座中層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，以1,400萬元沽出，呎價約18,592元，原業主於2010年7月以978萬元購入，持貨約14年帳面獲利422萬元。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡維港．星岸2座中高層B室，實用面積約1,102方呎，套三房連工人套房間隔，望維港煙花海景，新買家為區內客，叫價2,600萬元，經議價後，最終以2,250萬元成交，呎價約20,417元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門恒福花園5座高層C室，實用面積約624方呎，套三房間隔，區內客原先居於兩房單位，考慮熟悉區內環境，同區覓三房單位換樓，以540萬元購入，呎價約8,654元。

●利嘉閣陳龍勳指，屯門掃管笏NAPA的6座中層D室，實用面積約849方呎，套三房連儲物房設計，望內園景，新買家為換樓客，原業主叫價800萬元放售，議價後以742萬元成交，呎價約8,740元，原業主在2017年以約873.5萬元一手買入，帳蝕131.5萬元。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門盈豐園1座中層F室，實用面積約367方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為上車客，零議價下以310萬元購入自用，呎價約8,447元。

●美聯張國成表示，元朗YOHO MIDTOWN第9座高層F室，實用面積約534方呎，兩房設計，早前以680萬元放售，新買家睇樓多時，有見政府公布樓市政策，逐議價10萬元，以670萬元承接，呎價約12,547元。

●美聯徐君寶指，元朗翹翠峰5座低層C室，實用面積約526方呎，兩房設計，早前叫價540萬元放售，新買家為自用客，逐議價後以502萬元承接，呎價約9,543元。

●中原巫燕虹稱，大埔天鑽1座低層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價約655萬元，議價後以622萬元沽出，呎價約11,870元，新買家為上車客，原業主於2019年以672萬元購入，持貨約5年蝕讓約50萬元。

●中原黃達雄表示，大埔居屋寶雅苑C座中層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約458萬元，8月時減至388萬元，議價後以350萬元沽出，呎價約7,901元，新買家為上車客。

●中原劉俊杰指，大圍10月暫錄23宗二手買賣，柏傲莊II的3B座高層F室，實用面積約306方呎，一房間隔，叫價約680萬元，議價後以630萬元易手，呎價約20,588元，新買家為用家，原業主則於2020年以783萬元買入，持貨約4年蝕讓約153萬元。

●中原黎宗文稱，大圍及沙田區本月暫錄近60宗二手買賣，按月增約9成多，大圍居屋豐盛苑B座低層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約340萬元，議價後以298萬元獲承接，呎價約7,822元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦英苑F座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望遠景，放盤半年，已補價自由市場叫價370萬元，勁減52萬元，減幅約14.1%，終獲買家以318萬元承接，呎價約7,930元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎海．星灣御17座低層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以635萬元易手，呎價約12,802元，新買家為換樓客，原業主於2015年以652萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓約17萬元離場

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山新港城C座低層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望市中心景，放盤兩星期，叫價460萬，獲買家以450萬元承接，呎價約14,019元，原業主於1997年8月以265萬元購入。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖‧天峰6座低層C室，實用面積約1,012方呎，三房間隔，望園景，單位放盤1個月，叫價1,300萬元，以1,228萬元成交，呎價約12,134元，原業主於2016年10月以1,163萬元購入，持貨約8年帳面獲利65萬元，期內只升值約6%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居四期G段雙號屋，實用面積約1,406方呎，望內園景，以2,160萬元成交，呎價約15,363元，原業主於2016年8月購入，當時作價1,800萬元，約8年帳面獲利360萬元，期內升值約20%。

●中原關偉豪指，將軍澳日出康城3期緻藍天1座右翼高層A室，實用面積約806方呎，四房連儲物房間隔，享開揚市景，以1,055萬元易手，呎價約13,089元，原業主於2015年4月以805.4萬元購入。

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