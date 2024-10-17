美股道指、標指再創新高　港股夜期失守兩萬關

美股3大指數早段全線揚升，道指升212點，報43,289點；標指升38點，報5,878點；納指升174點，報18,541點。恒指夜期報19,997點，跌42點；低水82點。

美國最新公布的經濟數據表現穩健，9月零售銷售按月增長0.4%，撇除汽車及汽油之後的零售增幅更達到0.7%，均好過市場的預期，反映出整體消費需求仍然穩健。與此同時，就業市場亦有好消息，上周首申領失業救濟人數為24.1萬人，低過市場預期；而截至前周止持續申領人數則為186.7萬人。這些數據都反映出美國經濟依然展現出韌性，但同時也意味着減息的進程可能會較為緩慢。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，目前經濟出現衰退的機會較低，而隨着聯儲局減息，金融狀況料會改善，將有利於風險資產。基於經濟環境等原因，普徠仕目前對股票為「偏高配置」；在固定收益方面，現對通脹掛鈎債券(TIPS)持「中性配置」，因為通脹上行風險已經舒緩。

除了影響聯儲局政策走向的宏觀經濟數據之外，將於數周內舉行的美國大選亦是市場焦點。索羅斯昔日「軍師」、著名基金經理德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，目前市場已反映了共和黨候選人、前總統特朗普再次入主白宮的預期，特別是從銀行股、加密貨幣的表現中可以看到這一點。

其他企業消息方面，社交媒體巨頭Meta據報開始了新一輪裁員，涉及Instagram、WhatsApp、「元宇宙」業務部門Reality Labs等等，惟消息稱今次只是小規模裁員，涉及員工人數不多。Meta股價早段曾升0.5%。

另外，礦業公司Lithium Americas宣布與通用汽車(GM)合作，共同開發及營運一個鋰礦場，其股價早段曾升7.27%。