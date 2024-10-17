豪宅新盤成交趨活躍　何文田四房大單位售1.18億

最新投資移民計劃容許購買5,000萬港元或以上住宅物業，豪宅新盤成交趨活躍，周四(17日)單日錄至少6宗同類大額個案。其中，何文田豪宅項目四房大單位以1.18億元易手。

●啟德DOUBLE COAST I 上載樓書

由會德豐地產等發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(17日)公布已上載樓書，最細開放式戶實用面積由265方呎起，有機會下周開價，最快10月底開售。今期由第3座及第5座組成，提供361伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，另有連平台或連天台特色戶，實用面積介乎265至1,275方呎。主打的兩房戶佔約五成。

●黃竹坑站Blue Coast II 7日累收7500票

●啟德天璽‧天招標沽出12伙

●壽臣山洋房項目壽臣山15號洋房8.45億元沽

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價1.18億元

●啟德澐璟單日沽3伙 共涉2.34億元

●黃竹坑站晉環一房成交價952萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(17日)再添1宗成交，4日內共售出6伙，並套現逾1.93億元。是日最新售出的單位為第2B座33樓B室，實用面積為368方呎，一房連開放式廚房間隔，附連家具，成交價952.6萬元，呎價約25,886元。

●元朗洪水橋滙都I 單日錄3宗成交

●元朗雨後下周一起削優惠

星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，已累售326伙，全盤只餘最後9伙待售。項目於周四(17日)修訂價單，削減部分優惠，變相統一加價5萬元。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，下周一起將「租租變業主應援計劃」的優惠，由10萬元折扣優惠扣減至5萬元折扣優惠。

●將軍澳海茵莊園錄得「一客三食」

●將軍澳藍塘傲洋房撻訂

●何文田皓畋交易告吹