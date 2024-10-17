豪宅新盤成交趨活躍 何文田四房大單位售1.18億
2024年10月17日 21:41
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最新投資移民計劃容許購買5,000萬港元或以上住宅物業，豪宅新盤成交趨活躍，周四(17日)單日錄至少6宗同類大額個案。其中，何文田豪宅項目四房大單位以1.18億元易手。
●啟德DOUBLE COAST I 上載樓書
由會德豐地產等發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(17日)公布已上載樓書，最細開放式戶實用面積由265方呎起，有機會下周開價，最快10月底開售。今期由第3座及第5座組成，提供361伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，另有連平台或連天台特色戶，實用面積介乎265至1,275方呎。主打的兩房戶佔約五成。
●黃竹坑站Blue Coast II 7日累收7500票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，首輪銷售將於周五(18日)下午3時截票。據市場消息指，截至周四晚上約7時，項目於7日累計接獲逾7,500張入票，按周六首輪發售256伙計，超額認購逾28倍。
●啟德天璽‧天招標沽出12伙
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，周四(17日)通過招標再售出12伙，單日套現逾4.2億元。發展商指，項目開售不足兩周，累計以招標形式售出43伙。是日標售的單位全數為標準戶，成交價1,869.2萬至8,305.2萬元，呎價約21,888至41,672元。
●壽臣山洋房項目壽臣山15號洋房8.45億元沽
英皇國際(00163)、中渝置地(01224)及資本策略地產(00497)旗下尚家生活合作發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，於周三(16日)施政報告發表當日，以8.45億港元沽出項目2號洋房，呎價約69,990元，成交價創今年港島全新洋房新高。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房成交價1.18億元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周四(17日)沽出一伙四房大宅，為第1座18樓A室，實用面積2,140方呎，成交價1.18億元，呎價約55,140元。項目至今累售75伙，總套現近71億元。項目10月則錄7宗成交，套現逾5億元，對比9月成交明顯上升，當中約1,800方呎的三房單位查詢顯著增加。
●啟德澐璟單日沽3伙 共涉2.34億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，單日售出3伙，總成交金額逾2.34億元，包括有一組買家斥資逾1.58億連購兩伙連平台特色戶。上述「一客兩食」的單位為第1座2樓A室及B室，A室實用面積為1,985方呎，大部分睡房可享海景，單位以8,658.05萬元成交，呎價逾43,617元。
●黃竹坑站晉環一房成交價952萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(17日)再添1宗成交，4日內共售出6伙，並套現逾1.93億元。是日最新售出的單位為第2B座33樓B室，實用面積為368方呎，一房連開放式廚房間隔，附連家具，成交價952.6萬元，呎價約25,886元。
●元朗洪水橋滙都I 單日錄3宗成交
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都I，周四(17)連沽3伙，包括一伙兩房及兩伙一房戶，涉及成交額1,206.18萬港元。其中，項目3座7樓B01室，實用面積429方呎，兩房間隔，由外區年輕買家斥442.2萬元購入，呎價約10,308元。
●元朗雨後下周一起削優惠
星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，已累售326伙，全盤只餘最後9伙待售。項目於周四(17日)修訂價單，削減部分優惠，變相統一加價5萬元。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，下周一起將「租租變業主應援計劃」的優惠，由10萬元折扣優惠扣減至5萬元折扣優惠。
●將軍澳海茵莊園錄得「一客三食」
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，周四(17日)錄得「一客三食」，共涉逾1,689萬元。其中，2座29樓B1室，實用面積287方呎，一房間隔，成交價562.7萬元，呎價約19,606元。項目於10月初至今暫售出85伙，套現近5億。
●將軍澳藍塘傲洋房撻訂
麗新發展(00488)及帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，周三(16日)錄得兩宗終止交易，涉及總成交金額共逾1.06億元。洋房7號，實用面積3,466方呎，設有升降機，四房間隔，外連1平台，花園及天台。該洋房原本在2020年7月以7,600萬元售出，買家當年採用「1440無憂無慮優先入住付款計劃」購入，成交期長近4年，當時呎價約21,927元。
●何文田皓畋交易告吹
嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋，周二(16日)錄得10座6樓A室的交易告吹，該單位實用面積943方呎，屬三房間隔，原本在2021年6月以3,500萬元售出，買家當年採用「1138 Plus 付款計劃」入市，成交期長約3年，兼享提早佔用及延期成交，當時呎價約37,116元。發展商已上載最新銷售安排，將於下周一(21日)以招標形式重新發售。