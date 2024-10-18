【東方日報產評】內房調控在築底　經濟有望入正軌

內地相關部門昨公布有關穩定房地產市場的措施，雖然沒有為市場帶來大驚喜，但卻是對症下藥，協助市場消化庫存，加快市場流轉，保就業，穩信心之舉。房地產市場止跌，銀行不會是輸家。官方所指市場開始築底的說法不虛，雖然築底反彈後市況會經歷一段區間震盪期，但未改政策強力支持下，整體景氣將回暖的新方向。

過去3年，內房市場在一系列政策作用下經過調整，龐大的槓桿風險有序疏導，行業汰弱留強，企業回歸務實經營，投資者也改變樓價、地價只升不跌的錯誤觀念。

內房市場調控政策迎來轉捩點，乃今年9月下旬官方定調樓市須「止跌回穩」，並推出一系列財稅與金融措施提振經濟，務求透過政策重拳，扭轉整個宏觀經濟的下行趨勢。

10月初長假期市場消化政策消息下，估計樓市相關數據會明顯轉積極，惟要確保樂觀氣氛延續，必須要有持續的措施出台。昨日內地多個部門針對穩定樓市公布多項新舊措施，包括取消限購、限售、限價，以及普通住宅和非普通住宅標準；降低住房公積金貸款利率、首付比例、貸款利率及「賣舊買新」換購住房的稅費負擔；同時通過貨幣化安置等方式，新增實施百萬套城中村改造和危舊房改造，並在年底前，將「白名單」專案的信貸規模增加到4萬億元人民幣。

老實講，銀行的房貸不良率上升，能力範圍下，想救房企重組債務渡過難關，多於要把貸款撇帳一拍兩散，但沒有政策的放行，難以成事。內地居民不是沒有住屋需要，但怕買着爛尾樓，血本無歸；房地產企業也不是不想發展業務，但房地產業本身的特點，是投資期長且涉額大，涉及合理的槓桿操作，市場流轉長期停滯的話，更大更強甚至是國資巨企亦難過日子。最新的產業政策，正視了以上3大參與方的困難，為樓市止跌回穩創造利好條件，今年第四季至明年首季將會見到更多行業回穩的迹象。

此外，如此這般前所未有的救市規模，不可能沒有受惠者，只是整體股市價格在興奮飆漲過後，有序調整始可確保行穩致遠。當企業債務問題緩解有進展，資金流改善，市場信心回穩，釋放需求，得為樓市和股市帶來機遇，而資產價格回升，自可協助化解通縮威脅，封了衰退之門。

在內房進入築底階段，預計樓市將呈區間波動，同時市場參與者的心態往往呈現分化，部分認為已見底，嘗試入市作長線部署，部分則擔心未跌完，保持觀望甚或逢反彈沽貨，市場尚存在較大的不確定性。投資者需要以謹慎、耐心來應對，一方面避免繼續過於悲觀，認清新政策的目標，觀察成效；另一方面，身處震盪盤整期，也不能盲目樂觀，放任槓桿操作，風險管控就是護身符。

有理由相信，中國自身已作積極行動，為經濟再次出發作好準備，但過程順利與否、效益如何，還得視乎外部詭譎多變的地緣政治因素，所謂「謀事在人，成事在天」！