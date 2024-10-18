陸秉鈞：一個關鍵數據指標　指明港股A股中期走向...

上周筆者於本欄以「以恒指下周能否突破周四當天最高位21,622作觀察。若果突破後，走勢進一步轉好，下一關口才是看23,241，但這將是另一較大阻力，可能須待11月的行情氣氛是否配合；反之，若果周一回來再次出現陰燭收盤，則小心留意恒指會否再次測試本周位低，甚至20,000大關。」作結。

言猶在耳，恒指上試21,622不果後(最高只見21,349)，出現急轉直下的情況，周二下跌近4%，距離20,000大關只有一步之遙了。10月餘下日子仍有可能下試低位，但未宜太淡，較大機會在後將進行橫行整固。

目前，幾可肯定短期升浪已完結，讀者更關心，恒指是中場休息，還是告別中長期升浪，回復這幾年的「困境」走勢？

港A股中期走勢由此關鍵指標推動

首先，本次升浪是由內地股市在中央政府組合券政策推動下、在一片新增股民進場與熱切大牛的氣氛期盼下由A股帶動的。所以未來中期升浪的關鍵仍繫於A股。

對此，剛好近日與我司一位管理層聊天(姑且稱呼為「D 先生」吧)，他提到一個他的觀察。這個觀察的根據，緣自於我們中學讀經濟學時的基本概念：貨幣供應量。

眾所周知，貨幣供應量共分M0、M1、M2。筆者不想借此欄「說教」經濟學，就不跟大家分享定義了。這裡想跟大家分享一下，原來當M1的增速大於M2增速，就表示民間投資對於未來是「正向」看待，願意把錢放在活期存款準備，甚至隨時投資，反之則是多做了定存，顯示投資意願。這個M1增速和M2增速之間的差距，又名「剪刀差」。

D先生接着展示一個20年的圖表數據，他讓我發現，原來每當A股牛市能夠持續得長，都與M1增速慢慢追上M2增速有密切關係(就是剪刀差從負數轉至0甚或正數的過程)，只有當此情況發生，A股的牛市才能持續數月以上，否則多是曇花一現的短期波動。

剪刀差效應過去20年4次中3次

自千禧年後，內地一共出現4次較明顯的剪刀差負轉正情況，分別是2006年~2007年、2008年至2009年、2015年至2016年，和2020年至2021年。

這4次效應中，只有2015年是失效的。命中率高達75%。2015年的失效，筆者粗略猜測，這可能與場外配資有關，「剪刀差」沒能反映這一部分的變化，場外配資提前讓股市「先興奮」，導致其後儘管剪刀差負數收窄，仍難抵禦場外配置打擊後大幅降低的影響。由於場外配資被大幅度杜絕，筆者傾向相信剪刀差預測的威力仍在。

那麼港股又是否能夠命中呢？答案是可以的。而且從港股的效應看，內地「剪刀差」的改變，從圖表看，對恒指的表現影響更為明顯。

剪刀差縮窄效應目前仍未出現

若果參考過去20年的表現，目前剪刀差的負值，算是最大的一次。目前仍然未確認是否能轉為正數，但從數據來看，恐怕「剪刀差」縮小帶來的正向效應仍言之尚早。所以若然大家期望A股仍然有中期大行情，再創新高或劍指4,000大關，可能大家會期望內地政府更多的財政政策來帶動「剪刀差」的變化了。同一時間，若然內地股市沒有明顯升勢，香港要再次挑戰高位，難度也將相當之高。

短期方面，恒指自10月8號見頂下跌後，已經確認短期見底。目前更惡劣的是，恒指出現了一浪低於一浪的形態，疑似展開中期跌浪。目前恒指需盡快突破周四高位20,783，才能扭轉中期向淡形勢。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)