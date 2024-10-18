鄧聲興：內險業受惠經營環境改善

受惠於近期中國資本市場回暖，9月投資市場大幅反彈，股票和基金二級市場資產價格上漲，帶動多家內險企業總投資收益實現按年大幅增長，實現淨利潤高增。據內險企業近日陸續發布的業績預增公告，多數公司首3季盈利按年增長逾60%，其中第三季度增長尤其顯著。

人行「互換便利」推動投資

內險企業長期受制於低利率及不斷下調產品的預定利率水平等，保單吸引力下降，但近日明顯有改善。國家金融監督管理總局數據顯示，內地保險業服務持續加强，今年上半年保險公司新增保單數按年增長40%至472億件。由於近期權益市場回升和長端利率提升，對保險公司資產端有利，而中國人民銀行創設的「證券、基金、保險公司互換便利」亦有利保險機構盤活存量及用好增量。

在政策面救市決心及憧憬未來更多支持政策下，相信股市雖有回調，但仍有具一定利好周期，料中短期對內險投資收益仍有一定支持。同時，美國聯儲局減息有望帶動更多空間予內地支持經濟，相信對改善經濟基本面亦有益，並持續助力保險業資產端，從而有望帶動內險板塊估值修復及總體表現回升。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)