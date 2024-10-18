內地9月70大中城市樓價按年跌幅擴大

國家統計局公布，2024年9月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格整體按月跌幅趨穩，按年跌幅擴大。

9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比8月擴大0.2個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降0.7%、0.9%和1%，上海上漲0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格較8月下降0.7%，降幅與8月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格較8月下降0.7%，降幅收窄0.1個百分點。

按年比較方面，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.7%，降幅比8月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降4.6%、10.3%和8.6%，上海上漲4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別按年下降5.7%和6.6%，降幅均比8月擴大0.4個百分點。

二手住宅方面，9月份，一線城市二手住宅銷售價格較8月下降1.2%，降幅比8月擴大0.3個百分點，其中北京、上海、廣州、深圳分別下降1.3%、1.2%、1.1%和1.3%。二線城市二手住宅銷售價格較8月下降0.9%，降幅較8月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格較8月下降0.9%，降幅與8月相同。

外媒根據統計局數據測算，內地9月70個大中城市新建商品住宅售價按年跌幅近6%，創逾9年來最大跌幅；按月跌幅維持0.7%，連續15個月下跌。