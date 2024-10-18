Netflix第三季多賺40%　新增用戶勝預期　股價市後漲5%

串流影視平台Netflix第三季收入98.25億美元，按年升15.01%，高於市場預期的97.7億美元；純利23.64億美元，按年增長40.96%；每股盈利5.4美元，勝預期的5.12美元；全球新增付費用戶507萬個，按年跌42.12%，但好過市場預期的452萬個；付費會員數目為2.827億，市場預期為2.8215億。Netflix股價在市後延長交易時段漲5%。

由明年起，公司將不再通報其訂閱用戶數目，轉向以收入及其他財務指標作為績效指標。另一方面，廣告會員人數按季上升35%，雖然公司預期廣告要到2026年才會成為主要增長動力，但表示在提供廣告服務的地區，第三季廣告註冊量佔註冊量的50%以上。

指引方面，Netflix預期今季收入將達101.3億美元，每股盈利4.23美元。另外，Netflix預計2025年全年收入將介乎430億至440億美元，因為該公司改進其核心劇集及電影產品，並有投資於廣告及遊戲等新舉措。預計收入增長的大部分將來自「付費會員數量的健康增長」。

Netflix播出的南韓綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》此前大熱，公司計劃今季推出熱門劇集《魷魚遊戲》第二季，並提供體育賽事直播。