內地9月零售按年增3.2%　首9月房地產開發投資挫10.1%

國家統計局公布，內地9月社會消費品零售總額41,112億元人民幣(下同)，按年增長3.2%，增速比8月加快1.1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額36,573億元，增長3.6%。1至9月份，社會消費品零售總額353,564億元，按年增長3.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額318,203億元，增長3.8%。

此外，9月規模以上工業增加值按年實際增長5.4%，比8月加快0.9個百分點(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從按月看，9月規模以上工業增加值比8月增長0.59%。1至9月份，規模以上工業增加值按年增長5.8%。

另一方面，1至9月份，全國固定資產投資(不含農戶)378,978億元，按年增長3.4%(按可比口徑計算)，其中，民間固定資產投資191,001億元，下降0.2%。從按月看，9月份固定資產投資(不含農戶)增長0.65%。

1至9月份，全國房地產開發投資78,680億元，按年下降10.1%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資59,701億元，下降10.5%。