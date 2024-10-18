姚浩然：港股走勢轉弱　中海油跌至呢個位可吼...

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地近期多個政策發布會未見有太大驚喜，且暫時未有具體細節公布，港股欠缺炒作空間，技術走勢亦轉弱。恒指已跌穿20天線兼保力加通道中軸，若短期內未能重返其上，大市有機會由強轉弱，提防後市進一步向下調整。恒指上方阻力在20,700點，下方支持則在19,700點，若失守則有機會下試19,000至19,200點，重貨的投資者可吼位減磅。