姚浩然：港股走勢轉弱 中海油跌至呢個位可吼...
2024年10月18日 11:09
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（中新社圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地近期多個政策發布會未見有太大驚喜，且暫時未有具體細節公布，港股欠缺炒作空間，技術走勢亦轉弱。恒指已跌穿20天線兼保力加通道中軸，若短期內未能重返其上，大市有機會由強轉弱，提防後市進一步向下調整。恒指上方阻力在20,700點，下方支持則在19,700點，若失守則有機會下試19,000至19,200點，重貨的投資者可吼位減磅。
EIA美國上周原油庫存減少219萬桶，預期增加183萬桶，隔晚國際油價靠穩。姚指出，中東局勢略為降溫，以色列似乎不會攻擊伊朗石油設施，石油供應有望維持穩定。另一方面，市場預期石油需求仍弱，油價難有太大上升空間，紐約期油料在67至77美元之間上落為主。至於油股方面，他繼續看好中國海洋石油(00883)，認為其估值及股息率吸引，若回落至18.5元可考慮，升至20.5元食胡，跌穿17.5元止蝕。
本地零售業持續偏弱，六福集團(00590)截至9月底止第2季同店銷售按年跌35%，整體零售收入跌25%。姚浩然認為內地經濟及就業情況欠佳、金價飆升以及民眾消費意欲下降，使主力珠寶業務的六福等的零售股短期內難有上升空間，暫未宜沾手。