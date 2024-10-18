日本半年企業破產宗數　相隔10年再次突破5000宗　死因係...

內媒報道，日本截至9月底止半年，企業破產宗數相隔10年再次突破5,000宗。

東京商工研究所情報部負責人板田芳博解釋，與去年同期相比，因人手不足導致企業倒閉數量增加80.4%，顯示人手不足所帶來的影響正在迅速增加。此外，日圓貶值導致原材料及能源等成本上升，很多企業無法轉嫁至銷售端，處境艱難。

阪田芳博指，例如拉麵店的主要食材價格上漲，但如果直接提高拉麵的售價，顧客可能會因此減少消費，導致許多餐飲店難以將成本上升的壓力轉嫁至消費者，從而導致利潤率下降，最終一些店舖因無法承受成本壓力而倒閉。這種情況不僅局限於拉麵店，整個餐飲行業都面臨類似問題。

他並分析，目前日本各個地區的企業倒閉現象都有所增加。雖然政府的支持能夠在一定程度上減少企業倒閉數目，但長期依賴外部支援並非長久之計。

他提到，一些具備較強實力的企業能夠生存下來，其他企業則陷入困境。這種現象在日本國內各個地區普遍存在，並且愈來愈明顯。企業倒閉的主要原因通常不是業績差或者壞帳問題，而是資金不足。企業最終需要自力更生，不依賴於外部援助，才能真正走向可持續發展。