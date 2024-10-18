命運如同女股神基金！中國ETF大減值　美投資者慘輸

中國股市於9月下旬急升，令投資者將資金泊入追蹤中資股的交易所買賣基金(ETF)。不過，對於瘋狂衝入中國股票ETF投入幾十億美元的交易員來說，這種策略不但容易面臨大逆轉，而且過去10年乃至現在，更讓一些沒有踏准時機的投資者損失慘重。

外媒報道，雖然這些ETF不時大升，創造短線交易機會，但就其長期表現而言，卻是造成美國ETF投資者財富減少的最大渠道。數據顯示，過去10年來，中國ETF加入「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗艦基金之列，造就資產大減值。

Strategas ETF策略師Todd Sohn指，「他們是交易工具，而不是投資工具。」他指，「如果你想投資中國，並追逐這波行情，須記住從歷史上看，中國是波動性最大的股市之一，以前更曾出現大幅獲利回吐。」

KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF(KWEB)自2013年成立以來，錄得資金淨流入超過120億美元。通常這樣的吸資規模，會伴隨投資增加及價格上漲帶來的資產升值。不過，該基金所持資產的基本價值大降，截至上周五(11日)僅77億美元，比投資者的投入少近50億。在美國上市的415隻最大的股票ETF中，KWEB的減值程度僅落後於伍德旗下的ARK Innovation ETF(ARKK)。

此外，在4隻最大的中國ETF中，有3隻資產規模低於累計資金流入。其中，iShares安碩MSCI中國ETF減值17億美元，躋身虧損超過10億美元的7隻最大基金之一。同時，iShares安碩中國大型股ETF成立20年來，勉強避過虧損，目前資產規模109億美元，比流入資金107億美元只略高。