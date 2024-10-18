中行助海南省政府在港發行30億離岸人民幣地方債

中國銀行在此次發行中擔任牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人、結算交割行以及獨家綠色和可持續金融顧問，並協助為有關債券取得香港品質保證局的綠色和可持續金融認證。

此次債券發行規模不超過30億元人民幣，包括3年期10億元可持續發展債券、5年期10億元和10年期10億元藍色債券，定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。海南省連續三年發行藍色債券和可持續發展債券，其中，10年期債券為中國地方政府首次發行長年期藍色債券。此次債券簿記定價峰值訂單規模達360億元，訂單倍數高達12倍，吸引了各類型投資者的廣泛關注和踴躍參與，並將在香港聯合交易所掛牌上市。此次債券將首次使用海南自貿港多功能自由貿易帳戶（EF帳戶）進行債券資金交收，實

現EF賬戶在多元化跨境資金自由便利場景下的有效應用，為進一步深化改革開放累積資本項目開放試點經驗。

中銀香港副總裁王化斌表示，海南省人民政府再次來港發行離岸人民幣債券，為香港金融市場注入新的活力，進一步提升瓊港跨境合作水平。海南省連續三年在港發債，實現瓊港兩地優勢疊加，發揮香港國際金融中心的作用；同時依託海南省全面深化改革和試驗最高水平開放政策的獨特優勢，帶動內地更多優質發行人開拓香港融資渠道，支持香港離岸人民幣中心發展。