Tesla全自動駕駛系統入華據報尚未獲監管部門批准

電動車製造商特斯拉(Tesla)的全自動駕駛系統(Full-Self Driving)據報入華尚未獲批。內媒引述知情人士報道，中國政府支持Tesla在遵循現有法律法規前提下，先行先試部分FSD功能，但FSD入華尚未得到監管部門批准，相關評估工作還在進行中。

報道指，Tesla行政總裁馬斯克曾向相關部門提出申請，希望獲取部分視頻數據用於系統訓練，並承諾這些數據可交由相關部門進行嚴格審核，並主動建議可以有專門的政府團隊來對這些視頻數據進行全面評估，以確保數據安全性。

公司9月時預計2025年第一季在中國及歐洲推出FSD，報道引述知情人士指「進展並沒有那麽快」，當前相關工作仍處於評估階段，相關部門正對自動駕駛技術、數據安全、法律法規以及技術標準等多個方面，進行綜合研判與深入分析。

內地的測繪法明確規定對智能網聯汽車的坐標、影像、點雲及其屬性信息等測繪地理信息數據進行採集、存儲、傳輸和處理的行為，都屬於測繪活動。內資企業必須依法取得相應測繪資質或委託有資質的單位開展測繪活動。外商投資企業必須要委託具有相應測繪資質的單位開展。