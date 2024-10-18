金管局：降CCyb比率相當於釋放逾3000億貸款空間

金管局副總裁阮國恒稱，據他們內部推算，今次即時下調逆周期緩衝資本（CCyb）比率0.5個百分點，相當於釋放3,000億至4,000億元貸款空間，並會明確向業界表達上述要求，惟要評估成效如何則具困難，亦未有為銀行定出貸款指標。

被問到當局今輪支援中小企的措施同時涵蓋16家銀行預留逾3,700億中小企專項資金，如是者是否意味合共向中小企放水逾7,000億元。他表示「此非用加減法計算」，因下調CCyb是由監管角度出發、而專項資金則經小組商討後得出的結論。

不過他提及3,700億元的資金規模有上調空間，金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹亦補充指，相關專項資金涉短、中、長期貸款，加上借出貸款的16家銀行佔中小企貸款市場份額90%，強調銀行可因應自身策略中小企提供安排。

此外，金管局今次支持中小企措施包括了容許銀行提早實施《巴塞爾協定三》下對中小企貸款較優惠的資本要求，將申請貸款逾1,000萬元的企業，風險權重由100%減至85%，另中小企定義由全年銷售額1億元修訂至5億元。

阮指雖然此舉降低了銀行內部釋放資本要求，惟主要影響是在銀行計算資本成本方程式的參數之上。

另鑑於銀行業「預先批核還息不還本」計劃於去年7月展開有序退出程序，金管局指考慮到有20%中小企的「部分還本」安排將於明年初到期，銀行承諾會以包容態度處理，包括延長「部分還本」選項期限。