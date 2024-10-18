投行預警美股標指明年將跌25％　列兩利淡原因

美股今年以來屢創新高，但有華爾街策略師警告，標普500指數經歷今年的強勢後，明年可能大幅下跌，並回到2024年初的水平。

華爾街投行Stifel首席股票策略師Barry Bannister接受外媒訪問時，直言市場很難維持漲勢，基於人工智能（AI）非新科技以及通脹可能再次升溫。他認為，標普500指數2024年可能會再漲10%至約6,400點，但隨2025年通脹抬頭，該指數恐回落25%，至約4,750點。

他解釋，過去80年來所有主要牛市通常伴隨全新科技出現，50年代是核能，60、70年代分別是電腦和半導體，90年代是網路和光纖，現在則是所謂的生成式AI。Bannister認為，AI主要是利用互聯網獲得數據，所以不算是真正的革命性技術，因此他將其稱為「頂級進步」，而不是新科技。

宏觀經濟方面，他指基於美國政府大舉支出，以及通脹壓力可能重燃，因此估計標指數可能會在2024年結束後下跌。他預測，在2025至2026年間通脹可能會在一定程度上走高，聯儲局將不得不再次作出應對，進一步導致市場出現波動。