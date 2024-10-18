滙豐：增加更多「部分還本」安排選項　助企業應對資金周轉

金管局推出多項措施支持中小企發展和升級轉型。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，歡迎金管局推出多項措施，進一步支持香港中小企持續發展，並增強實力以應對未來挑戰。

增加更多「部分還本」安排選項為適時安排，幫助有需要的中小企應對短期資金周轉，其他措施亦有助中小企獲取銀行融資，以進行升級轉型及開拓新發展機遇。

他指，該行一直與香港商界並肩而行，會繼續優先投放資源，配合「中小企融資擔保計劃」的優化措施，並採取靈活包容的方針幫助有需要客戶。

今年3月起，滙豐宣布推出一系列針對中小企的優惠和專門服務支援，包括在提供信貸方案之外，利用銀行內部數據，向合資格中小企客戶提供預先批核信貸額度，以及為申請「中小企融資擔保計劃」的客戶提供兩個月利息回贈。至今，超過7,000名滙豐客戶受惠於利息回贈、費用減免、新融資額度，以及各種還款寬限安排。

此外，該行亦提供多元化的方案，協助中小企業加速數碼轉型，提升競爭優勢。其B2B平台「滙豐機滙」(HSBC BusinessGo)協助企業了解最新營商趨勢，並提供不同加強營運效率的工具，現時已有超過150,000名註冊用戶。