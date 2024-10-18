二手樓價指數按周再升0.15%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數最新報136.31點，按周升約0.15%。息口下調及中國救市，對香港樓市帶來正面刺激，CCL連續2周微升累計約0.33%，並企穩136點水平。新盤低價開售熱賣，二手市場氣氛向好，展望能夠帶動樓價整固回穩，料短期CCL在135到137點之間窄幅爭持。

CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，2024年累跌約7.40%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.76%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.69%。未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.73點，按周升約0.15%。CCL(中小型單位)報135.47點，按周升約0.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升兩周，分別累升約0.32%及約0.42%，同樣在2016年8月底水平徘徊。CCL(大型單位)報140.49點，按周跌約0.1%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報133.65點，按周升約0.81%。新界西CCL_Mass報127.81點，按周升約1.38%。九龍及新界西齊終止2周連跌，指數分別處於2016年8月底及12月中低位。港島CCL_Mass報134.24點，按周跌約0.94%，指數於2016年5月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報147.47點，按周跌約1.21%，連跌2周共約1.71%，指數重返2016年9月底水平。

2024年八大樓價指數計，新界東跌約8.57%，CCL(大型單位)跌約8.35%，港島跌約7.85%，CCL跌約7.40%，新界西跌約7.38%，CCL(中小型單位)跌約7.21%，CCL Mass跌約7.18%，九龍跌約5.73%。