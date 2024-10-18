瑞士寶盛集團前顧問違反規定　遭證監會吊銷牌照7個月

私人銀行業務的瑞士寶盛集團(Julius Baer)前僱員Singh Amit Kishan因違反監管規定，遭香港證監會暫時吊銷牌照，為期7個月，由2024年10月16日起至2025年5月15日止。

證監會調查發現，在2018年12月17日至2019年2月11日期間，Julius Baer的私人銀行顧問Singh Amit Kishan向其當時的僱主作出了失實陳述，表示他曾於2018年12月10日在香港與一名客戶親身會面，作為所規定的開戶程序的一部分。

在2019年6月21日至2020年2月20日期間，Singh Amit Kishan亦透過文字訊息建議該客戶進行14項交易，其方式造成他沒有就該等交易作出招攬的虛假表象，但事實上並非如此。當中，有11項交易涉及根據Julius Baer當時的政策不得作出招攬的產品，且該等交易在實際情況下理應不獲准進行。其餘交易因牽涉集中風險，若就該等交易作出招攬，便須於交易前取得批准，但Singh Amit Kishan卻沒有取得有關批准。

總括而言，Singh Amit Kishan規避了Julius Baer有關開立帳戶、「認識你的客戶」及評估產品合適性的程序，因而導致Julius Baer無法妥善監察職員在上述範疇的行為，及至其遵從《操守準則》下適用的「認識你的客戶」及評估合適性的相關規定。

證監會在決定對Singh Amit Kishan採取上述處分時，已考慮到無證據顯示開戶文件所載列有關該客戶的實質個人資料及風險概況有重大不足或具誤導性，或該14項交易涉及的產品並不適合該客戶；及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。