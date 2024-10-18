莎莎第二季營業額按年跌11%　港澳市場挫逾16%

集團營運自本財政年度第一季起面臨不利因素挑戰，主要是疲弱的宏觀市場、核心市場香港及澳門本地居民持續北上華南地區旅遊、出境旅遊大幅增加，部分原因是港元兌一籃子其他貨幣(包括日圓)相對強勢，從而減少本地消費，以及來自中國內地的旅客在港澳地區消費減少。由於中國內地線上銷售渠道表現持續強勁，以及新加坡自4月起開設的5間實體店舖，有助減輕以上影響。

集團期內在港澳核心市場的銷售按年下跌16.4%至7.18億元。但集團順應消費模式的轉變，引入更多優質及性價比高的產品，令第二季的跌幅較第一季有所收窄。

期內，中國內地經濟持續疲弱，集團在中國內地的銷售額按年輕微上升0.9%至1.47億元。線上銷售按年上升13.4%至1.22億元，抵銷線下銷售按年下跌34.2%所帶來的影響。線上業務目前佔該地區總銷售額的82.8%，並預計會繼續成為該地區的主要增長驅動力。

此外，集團在東南亞的線下銷售按年增長26.7%，主要由於儘管馬來西亞生活成本持續上漲帶來挑戰，但仍錄得15.9%的增長。馬來西亞同店銷售亦上升4%(按當地貨幣計算)；及集團重新進駐新加坡市場，並在當地開設5間實體店。東南亞的線下銷售額為8,560萬元，佔該地區總銷售的80.1%，期內線上銷售則輕微增加3%，佔該市場總銷售額19.9%。