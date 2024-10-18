永安旅遊：明年分行翻倍增至10間　人手亦增逾1倍

香港外遊旅行市道保持平穩向好。永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示，今年第四季將增設4間分行，分別位於屯門、觀塘、鰂魚涌以及將軍澳，計劃明年初於新界北開設多一間分行，預計明年分行數目將較現時翻倍，增至10間分行。

她透露，在疫情期間一直着重網上報名，旅行團佔約4成，惟近期發現報名人數開始穩定下來，故決定擴張門店作補充之用。她預期，整個拓展計劃花費逾7位數，人手亦較現時增長逾倍。

梁港蘭指，由於航空運力尚未完全回復，機位供應量仍然短缺，旅行團收客數量仍舊受限，大約回復至疫情前7成；自由行業務則回復至接近2019年水平，當中又以機票業務表現最理想。

旅行團方面，長線旅行團受地緣政治影響，局勢不穩，影響旅客出行意欲，長線團表現略為落後。亞洲線與中國線2024年表現理想，隨着新航點的出現，更多二線城市成為遊客新寵，如日本的鳥取、米子，泰國清邁、越南富國島等，因為二線城市旅客較為陌生、也帶來新鮮感，更多港人會傾向跟旅行團，從而帶動亞洲線旅行團的表現。

其中，中國內地的表現最為突出，營運業績較2019年上升超過6成。主要受惠於航空運力穩定加上高鐵帶動，更多新站開通大大縮短旅程時間，如九寨溝黃龍九寨站於今年落成，大大縮減來回車程約10小時，提高旅客對到中國遊覽的意欲。

永安旅遊總經理馬世文表認為，儘管外圍環境影響持續，不過，本月初受到股市暢旺帶動，出國人次較9月急升兩成。2024年整體表現按月增長，第三季營運收益比第二季增長兩成，相信隨着明年經濟進一步恢復，旅遊業前景將為不可錯失的良機。隨着公司於第四季積極擴張，目標明年出團人次較今年上升三成。