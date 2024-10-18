諾奇前首席財務官3年不得任董事　繳付證監會訟費

前上市公司諾奇前首席財務官兼執行董事歐陽浩然沒有履行其作為諾奇高級管理人員的職責，證監會在原訟法庭取得針對他的取消資格令，其不得擔任香港任何法團的董事、清盤人、其財產或業務的接管人或經理人，及不得參與香港任何法團的管理，為期3年，並亦被命令繳付證監會在有關法律程序中的訟費。

證監會調查發現，諾奇前主席在公司上市不久後，未經公司董事會適當批准，分多次從公司銀行帳戶提走了約2.25億元人民幣(下同)，約佔公司新股集資淨額2.3652億元的95%，亦非用於任何真正商業用途。

原訟法庭吳嘉輝法官表示，歐陽浩然沒有就2筆用作若干指稱收購的轉帳進行調查，涉款5,000萬元及1,955萬元，而該等收購亦超出諾奇的全球股份發售上市招股章程內所指明的收購範圍。2筆轉帳為2.25億元未經授權提款的一部分，歐陽浩然因而違反了首席財務官的職責，他亦沒有履行作為諾奇執行董事的職責，警示其他董事有關轉帳。

另外，歐陽浩然在諾奇的2013年年報內加入了一段文字，指出尚未動用的首次公開招股所得款項存放於香港持牌銀行，並將如上市招股章程所概述般加以使用。該項陳述屬虛假或具誤導性，因集資所得約1.6億元，已被轉帳至一家內地銀行，並且沒有在上市招股章程所指明的範圍內加以使用。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，投資大眾依賴上市公司財務總監監督企業財務職能及匯報工作，來維護業務資產。因此，本案非常清楚地表明，財務總監負有監督職責，須就可疑交易作出適當查詢，並即時就此向董事會匯報。

魏弘福續指，財務總監亦有責任確保上市公司在所有財務報告中披露準確和完整的資料，因為投資者依賴相關資料來評估上市公司的財務狀況。