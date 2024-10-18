【深度解構】金價連續兩日破頂　同「特朗普對沖」有關？

黃金價格連續兩日創新高，除了因為中東地緣政治風險持續反覆外，歐洲連續兩個月減息，以及美國總統選舉民意不協調，都推波助瀾。據目前美國媒體所做的民意調查，以民主黨候選人賀錦麗小幅領先；可是在不同州份的民意，情況又不是一面倒。在如此不確定下，資金惟有流入黃金避險。現貨金價曾漲0.77%，創下每安士2,714.07美元的紀錄，紐約期金亦曾漲至2,729.2美元的新高。

有媒體以「特朗普對沖」解釋金價上升，美國外匯交易公司OANDA解釋：「特朗普上任應該能支撐黃金，因為他可能會加劇貿易緊張局勢並擴大預算赤字。」此外，在美國大選不確定的情況下，投資者正在尋求黃金作為避險工具。

金價一天漲約20美元，在近期罕見。光大期貨則從地緣政治着墨表示，指出以軍稱日前擊斃哈馬斯領導人辛瓦爾，並表示將繼續搜尋哈馬斯其他軍事指揮官；另邊廂，黎巴嫩真主黨宣布與以色列對抗進入新的升級階段，都令中東局勢更趨緊張。

另外，減息直接令到持有黃金的機會成本下降，有利推動人們買金等待升值。該行表示，除了歐洲央行周四再次減息0.25厘外，芝商所Fedwatch數據顯示，美國11月減0.25厘的機率為90.7%，到12月累減0.5厘的機率亦高達77.4%。綜合而言，歐央行減息提振買入情緒，黃金再創新高，金價短線或持續維持偏強。

不過，中信建投期貨卻指出，近期貴金屬主線邏輯不清晰，第一美元走強本不利金價，第二減息預期從之前預計的減半厘有所收斂至近期預測減0.25厘，但金價仍在攀升，故短期宜以觀望為主。

另外，中國人民銀行早前已披露連續5個月沒有買金，至於另一主要儲備工具美國國債，據美國財政部指出，內地8月美國國債結餘再減19億美元，至7,746億美元。另一報告則反映，內地該月淨沽美債158.68億美元，連續兩個月「真金白銀」地減持，抵銷72.72億美元的估值上升。總結今年首8個月，內地實質減持美國國債「套現」777.42億美元（約6,063.87億港元）。

中國調整外匯儲備結構普遍被認為是減輕地緣政治風險，但美國國債的受歡迎程度絲毫不減，8月底，海外持倉結餘升至8.5萬億美元，其中官方部分亦再升3.87萬億美元，均為歷史新高。