發展商趁旺加快推售　周末至少11盤共推592伙應市

樓市交投以一手主導，發展商趁旺加快推盤，周六及周日(19,20日)有至少11個項目，合共推售592伙，黃竹坑站全新盤成為焦點之一，即將開賣256伙。

●黃竹坑站Blue Coast II截收約8,000票

●啟德天璽‧天第三輪超額142倍

●長沙灣瑜悦首日收逾千票

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周五(18日)正式開放展銷廳及示範單位，同時開始收票。集團銷售總監封海倫表示，收票僅3小時已錄逾1,000張入票，以首張價單50伙計，超額認購逾19倍，不排除短期內加推第2號價單。

●西半山寶峰四房成交價約2.03億元

●西半山帝滙豪庭四房成交價5,280萬元

●何文田128 WATERLOO推出經改動雙連示範單位

●沙田星凱‧堤岸單日沽出4伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(18日)售出4伙，套現逾3,088萬元，包括一伙開放式戶、兩伙一房戶及一伙三房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位包括5座48樓D室，實用面積676方呎，屬三房間隔，享開揚城門河景，成交價1,286.4萬元，呎價約19,030元。

●港島南岸第1期晉環單日吸金逾8,003萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(18日)售出兩伙四房單位，單日吸金逾8,003萬元。最新售出單位包括第1A座26及27樓C室，實用面積1,292方呎，屬複式單位，採四房一套間隔，成交價3,998.3萬元，呎價約30,947元，可享開揚深灣遊艇會海景。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房呎售37,374元

●牛頭角皓日削減8伙單位定價

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙

●黃竹坑站揚海兩房年內錄3次撻訂