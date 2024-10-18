發展商趁旺加快推售 周末至少11盤共推592伙應市
2024年10月18日 21:36
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樓市交投以一手主導，發展商趁旺加快推盤，周六及周日(19,20日)有至少11個項目，合共推售592伙，黃竹坑站全新盤成為焦點之一，即將開賣256伙。
●黃竹坑站Blue Coast II截收約8,000票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，首輪銷售於周五(18日)下午3時已經截票。據市場消息指，項目經過8日的收票期，最終截收約8,000張入票，按明日以價單形式發售256伙計，最終錄得超額認購逾30倍。
●啟德天璽‧天第三輪超額142倍
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天，將於明(19日)作第三輪銷售銷售，發售248伙，其中215伙以價單形式出售，該批單位已於昨(17日)下午1時截票。發展商指，經核數後，今輪共接獲30,896個購樓意向登記，較上一輪銷售多收逾300個登記。按周六價單單位量計，最終錄得超額認購逾142倍。
●長沙灣瑜悦首日收逾千票
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周五(18日)正式開放展銷廳及示範單位，同時開始收票。集團銷售總監封海倫表示，收票僅3小時已錄逾1,000張入票，以首張價單50伙計，超額認購逾19倍，不排除短期內加推第2號價單。
●西半山寶峰四房成交價約2.03億元
泛海集團(00129)等發展的西半山寶珊道23號豪宅項目寶峰，周五(18日)通過招標售出7樓B室，實用面積3,773方呎，採四房四套間隔，連工人套房，外連246方呎罕有大露台，成交價約2.03億元，呎價約53,800元。資料顯示，買家若於2027年12月31日或之前完成交易，可獲1,535萬元現金回贈。
●西半山帝滙豪庭四房成交價5,280萬元
恒基地產(00012)旗下西半山帝滙豪庭，周五(18日)以5,280萬元售出10樓A室，實用面積1,735方呎，四房間隔，呎價約30,432元。
●何文田128 WATERLOO推出經改動雙連示範單位
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周五(18日)突擊更新樓書，推出全新高層經改動雙連示範單位，單位實用面積1,792方呎，採四房間隔，可飽覽獅子山景觀及西九龍至啟德一帶景致。
●沙田星凱‧堤岸單日沽出4伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(18日)售出4伙，套現逾3,088萬元，包括一伙開放式戶、兩伙一房戶及一伙三房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位包括5座48樓D室，實用面積676方呎，屬三房間隔，享開揚城門河景，成交價1,286.4萬元，呎價約19,030元。
●港島南岸第1期晉環單日吸金逾8,003萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(18日)售出兩伙四房單位，單日吸金逾8,003萬元。最新售出單位包括第1A座26及27樓C室，實用面積1,292方呎，屬複式單位，採四房一套間隔，成交價3,998.3萬元，呎價約30,947元，可享開揚深灣遊艇會海景。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房呎售37,374元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(18日)通過招標以7,800萬元售出四房單位，為第3座1樓A室，實用面積2,087方呎，單位連同1個車位沽出，呎價約37,374元。
●牛頭角皓日削減8伙單位定價
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日，周五(18日)修訂價單，削減8伙單位的定價最多2.7%，同時可享6%提前付清樓價現金回贈及印花稅現金回贈，並安排於下周二發售。上述8個單位涵蓋兩房及三房戶型，實用面積440至593方呎，定價下調0.7至2.7%，扣除13.5%折扣後，現時折實價介乎833.1萬至1,171.6萬元，折實呎價約17,987至23,717元。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，今(18日)錄得兩宗成交，共涉1,148萬元。售出單位分別為2座27樓B1室，實用面積287方呎，一房間隔，成交價562.3萬元，呎價約19,592元。另一單位為1座36樓B9室，實用面積300方呎，以585.7萬元售出，呎價約19,523元。
●黃竹坑站揚海兩房年內錄3次撻訂
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新錄得1宗交易告吹，涉及的單位為1B座22樓F室，該單位於今年內已錄得三次撻訂紀錄。上述單位實用面積464方呎，屬兩房間隔。最新在上周日進一步減價至1,298.87萬元售出，呎價約27,993元，可是交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。