美股道指跌150點　Netflix股價飆近一成

美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌150點，報43,088點；標指升8點，報5,850點；納指升102點，報18,475點。港股夜期報20,682點，跌178點，低水122點。

企業消息方面，串流影視平台Netflix上季業績表現勝預期，收入按年升15%至98.24億美元，純利亦年大增40.9%至23.6億美元。該公司股價升9.75%。

消費品集團寶潔(P&G)公布了截至9月底止季度業績，期內收入按年減少0.61%至217.37億美元；純利按年下跌12.43%至39.59億美元；經調整每股盈利按年升5.46%至1.93美元。值得留意的是，在撇除了併購出售、匯率變化等因素後，該公司上季仍實現2%的收入增長，其股價早段曾跌1.16%。

另外，蘋果公司(Apple Inc.)大中華區收入接連多季下跌之後，上月推出的iPhone 16似乎終於成功挽回一些劣勢。外媒引述Counterpoint Research的數據指出，對比起2023年推出的iPhone 15系列，今年的新iPhone的銷量推出後首3周在中國的銷量大增了20%，其中高端的Pro及Pro Max機款的銷量更是大增44%。

換言之，iPhone在正處於消費降級潮流下的中國市場，居然成功打破降級魔咒，令消費者心甘情願地升級。不過，有分析提醒，去年iPhone 15首發時一度遇上供應鏈問題，限制了當時首發後的銷量，因此直接比較並不公平。而且目前Apple亦正面對來自華為高端手機的挑戰，處境仍然嚴峻。Apple股價周五早段曾升1.17%。