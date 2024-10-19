東方日報B1：中港股反撲 恒指曾飆873
2024年10月19日 00:17
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恒指周五午後轉強，交投亦回升至近2,600億元。(中新社)
財政政策規模未明、房地產刺激力度被指不足，本來令市場對中港股市這輪「牛市」的熱情有所冷卻。然而，中國人民銀行上月祭出、增加資金入市的工具陸續到位，資金市格局重現，港股周五(18日)午後跟隨A股對淡友展開反擊，恒生指數尾段曾飆873點，直撲21,000點關；結合上海和深圳兩市的滬深300指數於成交額再度突破兩萬億元人民幣的強勢下，收市飆3.61%。
人行周五宣布，即日起正式啟動證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)操作，也就是首階段人行擺5,000億元(人民幣‧下同)的貸款額度出來，讓合資格金融機構用指定證券作抵押，借錢投資股市。目前獲准參與的證券或基金公司共20家，首批申請額度已超過2,000億元，中信証券(06030)、中信建投(06066)、中金公司(03908)等12家券商亦各自宣布經已參與。
同樣在上月24日預告的「股票回購增持再貸款」，也在周五正式由人行推出，它引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票首期額度3,000億元，利率1.75厘，期限一年，可視情況展期，累計期限估計可達3年。國家金融監督管理總局局長李雲澤昨日又稱，支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，「目前多家保險公司提出相關申請」。
中央決心推動資金入市下，內地股市周五升勢在午後愈益凌厲，內地股民稱為「大A」的滬綜指全日升2.91%，收報3,261點；深成指飆4.71%，深圳創業板指數和上海科創50指數更分別飆7.95%和11.33%，可見科技板塊熱火朝天。滬深兩市總成交進行飆至2.09萬億元。
早段仍在好淡爭持的恒指，午後亦開始「放紙鷂」，收市仍漲3.61%，科技指數更飆5.77%。藍籌僅中國海洋石油(00883)和電能實業(00006)低收，跌幅少於0.2%；中芯國際(00981)捕捉人工智能(AI)商機的能力固然比不上台積電，但由於內地科創板塊狂牛，股價飆逾16%，為表現最佳藍籌，更以逾173億港元的成交額冠絕港股；小米集團(01810)董事長雷軍預告「很快公布小米汽車智能駕駛技術的突破」，股價亦升6.27%。
大市回勇令內險股「落鑊」，中資券商股炒風更熾，一時擺脫接連有大股東減持的陰影。不過，由於內地上月零售表現有驚喜，消費相關股份亦相當亮眼，其中美團(03690)和攜程(09961)各升8.93%和7.01%。
事實上，人行行長潘功勝周五不僅預告本季伺機再降存款準備金率、下周會減貸款市場報價利率(LPR)，也提到「宏觀經濟政策的作用方向應從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費」。剛好美銀發表報告，指中國會繼續出手幫助家庭，建議客戶買入中國消費股。
潘功勝着銀行減息，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)等準備注資的6大國有銀行周五齊齊下調存款利率。李雲澤周五表示要更好地發揮銀行主力軍作用，做到「善貸」、「願貸」、「敢貸」，且必須一視同仁加大對民營和小微企業的支持。