廖嘉豪：美元走勢符合預期　留意高沽美元機會

上周匯市表現符合預期，美匯指數續升，最高曾升至103.87，並在該高位徘徊，美國通脹、零售銷售及初領失業救濟金人數皆好過預期，續降低市場近期的減息預期，利率期貨今年的美國減息幅度預測已由10月1日約0.71厘降至0.43厘。

而美國數據傾向在第四季好過預期，花旗美國經濟驚喜指數(反映經濟數字是否好過預期)2003年以來在第四季往往持續走高至12月下旬，加上大選因素續有利美元，或支持美元在高位波動。若美匯指數升至104以上或有升勢過度風險。

歐元兌美元上周曾低見1.0811，亦符合跌穿1.10確認雙頂型態而下試1.08預期。歐洲央行上周減息幅度符合預期，為應對經濟放緩挑戰，花旗分析員預期，歐洲央行需在未來每次議息會議減息，減息幅度甚或需要低於中性水平的1.5%以恢復貨幣政策的擴張性功能，增加歐元作為融資貨幣的機率。歐元兌美元若跌穿1.08心理關口，或先下試1.0780，及後或再試1.0610至1.0670水平。

澳元則受惠勞動力市場表現強勁，而在0.67水平附近靠穩。9月職位增長增幅高過預期一倍，花旗分析員維持澳洲央行明年2月才首次減息的預期，甚至有延遲減息風險。息差走勢或續令澳元跑贏紐元、加拿大元及歐元。

日圓亦曾跌穿150水平，短期阻力或先在55周線及200天線約150.16至151.32水平，但若美元兌日圓升至152水平，亦為低吸日圓機會。日本勞動力加薪壓力仍在，日本工會 Rengo據報將因通脹繼續上升而建議在明年的春鬥談判中加薪「至少5%」，令日本央行續需維持貨幣正常化步伐，支持美元兌日圓中線逐步回落至135水平。

投資者或可繼續把握美匯指數在近期高位分階段沽出美元低吸澳元、日圓及英鎊，料美國大選利好美匯的影響，或將在選舉結果出爐而消退，配合美國積極減息增加美國經濟軟着陸前景，資金屆時或由避險貨幣如美元轉至風險資產，或較有利澳元、日圓及英鎊表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪