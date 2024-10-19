陳政深：資金動力為港股後向關鍵

港股上周五走俏，單日急升逾3%，點數升幅達725點，成交亦見回升至近2,600億元；全周計，恒指仍錄得逾2%的跌幅，亦是連續兩星期下跌。截至上周五，港股10月份之日均成交約為3,300億元，固然遠較9月份增加，但其持續性目前仍然成疑。投資者最大的疑問，亦是恒指是輪的升勢是否已告完結？

以走勢及資金流向等因素而論，恒指仍有機會上望更高位置，本月餘下時間可暫以23,000點為目標，季內目標則為25,000點。惟前提是資金在內地貨幣政策環境持續寬鬆之下重回港股，否則以目前之基本因素以及市場信心而言，港股實難有太強支撐，即使上周公布的經濟數據理想，但從通脹等數據觀察，內地需求仍屬疲弱，而市場對實體經濟的信心，實仍有不少疑慮。因此縱有機會出現升市，暫仍不宜期望其持續性可延至兩季及更長時間。而在策略上而言，整體港股資金流向難以估算，現時之選股策略宜以進退皆可為原則。

集團之基本業務表現強勁，2024上半年度，集團保險收入按年上升14.7%，至130.12億加元，年度化保費等值銷售額按年增長17.2%，至37.9億加元，新造業務增長24.4%，至12.86億加元，新造業務價值(NBV)更增長27.2%，至13.92億加元。亞洲區為集團主要盈利動力，期內亞洲業務的核心盈利增加35.6%，至13.04億加元。

走勢上，宏利在過去一年拾級而上，最近一段升勢始自八月份，與整體港股的相關性不大。投資者可候股價回吐至中期上升通道之中軸，即227元左右吸納，上望阻力位250元，止蝕參考訂於支持位200元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)