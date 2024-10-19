道指及標指再破頂　港股ADR偏軟　Netflix漲11%

美國企業業績表現參差，惟美股周五(18日)繼續向好，道指與標指收市均創歷史新高；道指收報43,275點，升36點或0.09%；納指收報18,489點，升115點或0.63%；標指收報5,864點，升23點或0.4%。反映中國概念股表現的金龍指數升3.03%。

總計全周，道指升0.96%，標指及納指亦分別升0.85%及0.8%，全部均連升6周。另外，小型股指數羅素2000本周亦升1.9%。

不過，港股美國預托證券(ADR)周五(18日)偏軟，報20,775點，較本港收市跌29點或0.14%。滙豐控股收報69.533港元，較港收市高1.19%；騰訊控股收報427.894元，較港收市低0.67%。

重磅股中，Netflix上季盈利及訂戶數據均勝預期，股價升11.1%，收報763.89美元創新高；蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 16據報在內地銷情強勁，刺激股價升1.2%；另外，英偉達(Nvidia)亦彈0.8%，英特爾(Intel)也升1.5%，為表現最強道指成分股。相反，美國運通第3季收入輕微低過預期，拖累股價跌3.2%，為跌幅最大道指成分股。有分析員指，市場憧憬共和黨候選人特朗普再度入主白宮，「特朗普交易」翻炒，令銀行股、小型股及美元於過去一星期上升。

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic出席活動時表示，對減息保持耐心，聯邦基金利率不急於回落至中性水平。他期望，政策利率區間現時應該4.75至5厘，明年底前才下降到3至3.5%厘左右，屆時通脹率將達到2%目標。

除此之外，美元匯價輕微回吐，美匯指數跌近0.3%，至103.46；日圓兌每美元最多升0.56%至149.37；英國零售數據強勁，英鎊兌美元亦升0.46%至1.3071。美國國債息率亦下跌，美國10年期債息最多跌3.5個基點，至4.063厘。虛擬貨幣比特幣亦一度升3.1%，至逾6.89萬美元。