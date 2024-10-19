美聯布少明：Blue Coast II大手客擬斥逾6000萬購5伙
2024年10月19日 12:18
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左為長江實業執行董事趙國雄，右為布少明。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，今(19日)首輪推售256伙。項目定價吸引，錄得大幅超額認購，估計首日可售出大部分單位。該行有大手客擬斥資逾6,000萬元購5伙，包括2間三房及3間兩房。
布少明表示，該行客戶中約六成屬於港島區客戶，而九龍及新界區客則佔約四成。由於項目享鐵路上蓋交通優勢及國際校網等優點，故用家外，亦吸引大批投資客垂青，並佔該行客戶約五成水平。而內地客則佔整體約四成。估計項目落成後呎租可達75港元水平，租金回報約4厘。
同日，新鴻基地產(00016)啟德天璽‧天亦三輪開售215伙。由於市場不乏向隅客，加上首兩輪銷售熱烈，估計是日亦可售罄。該行客戶中，九龍區客佔約五成，新界區及港島區客則佔約五成。預計項目落成後呎租可達70元水平，租金回報率逾4厘。
整體市況方面，近期利好消息湧現，《施政報告》放寬住宅按揭及優化新資本投資者入境計劃，均有助樓市健康發展，並有助鼓勵長線投資客入市，隨着購買力持續釋放，而且發展商積極出貨滿足市場需求，估計本周末市場一手成交約550宗活躍水平，而10月份一手成交量將錄約3,000宗水平，按月大幅上升，而二手則有望錄約3,400宗水平，樓價有利好因素帶動，交投上升將令樓價止跌向好。