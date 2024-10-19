美聯布少明：Blue Coast II大手客擬斥逾6000萬購5伙

布少明表示，該行客戶中約六成屬於港島區客戶，而九龍及新界區客則佔約四成。由於項目享鐵路上蓋交通優勢及國際校網等優點，故用家外，亦吸引大批投資客垂青，並佔該行客戶約五成水平。而內地客則佔整體約四成。估計項目落成後呎租可達75港元水平，租金回報約4厘。

整體市況方面，近期利好消息湧現，《施政報告》放寬住宅按揭及優化新資本投資者入境計劃，均有助樓市健康發展，並有助鼓勵長線投資客入市，隨着購買力持續釋放，而且發展商積極出貨滿足市場需求，估計本周末市場一手成交約550宗活躍水平，而10月份一手成交量將錄約3,000宗水平，按月大幅上升，而二手則有望錄約3,400宗水平，樓價有利好因素帶動，交投上升將令樓價止跌向好。