齊創新高！金價見2722美元　花旗睇3000關　白銀12年最強

金價銀價同創新高！現貨金一度升至每安士2,722.57美元，現貨白銀突破每安士33美元，為2012年12月以來首次，銀價升幅曾擴大至6%，見33.59美元。

外媒報道，Heraeus貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示，隨着衝突加劇，尤其是在黎巴嫩的真主黨宣布升級與以色列的戰爭之後，投資者紛紛湧向黃金這種傳統避險資產。

此外，「特朗普交易」也是貴金屬上漲背後推手之一，近日美國共和黨總統候選人特朗普支持率明顯走高，市場愈來愈相信特朗普將贏得下月初的美國大選。Zumpfe也補充，美國大選與寬鬆貨幣政策的預期，進一步推動金價升勢。

倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，由於市場預期央行持續減息，加上地緣政治不確定性，金價多次打破紀錄，年初至今漲逾30%，並為1979年以來的最佳年度升幅。

花旗大宗商品研究董事總Max Layton預計，未來6至12個月內，金價每安士將見3,000美元，在美國及歐洲經濟高度不確定的時期，金價將成為財富儲存手段，從而推高交易所買賣基金(ETF)及投資需求。

對於貴金屬投資者來說，情況發生戲劇性變化，在金價不斷刷新歷史新高之際，銀價也終於開始發力。Layton預計，未來3個月銀價將升至每安士35美元。

白銀飆升的表面原因是減息。利息是持有金、銀的機會成本，近來美國聯儲局宣布減息，對金、銀這類不產生固定收入流的資產有利。然而，銀價上漲還有其自身因素，世界白銀協會(The Silver Institute)估計，過去3年，白銀求過於供，今年情況料仍會持續，原因是其產量一直不振。