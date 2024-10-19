陳樂怡：福耀玻璃利潤率有望再擴張
2024年10月19日 21:00
東網電視更多新聞短片
住建部與人行等周四(17日)聯手召開穩內房新聞發布會，投資者期望再次落空，未見強力刺激方案以至具體細節如時間表及規模等。
財政部提到，對於專項債收購存量商品房用作保障性住房，政策將由地方自主決策，似乎中央的角色有所淡化，會後內房股明顯回吐。
我們認為，在10月底或11月初的人大會議前，正處於政策消息空白期，投資者趨向觀望態度，轉向炒股不炒市。恒指若確認失守9月26日上升裂口19,954點，有機會下試19,362點，相當於由9月低位16,964點升至10月高位23,241點按調整黃金比率0.618倍。建議採取槓鈴策略，候低吸納中資科網股及高息中特估。
個股推介方面有福耀玻璃(03606)。據中汽協數據顯示，9月新能源汽車產銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，按年增48.8%和42.3%。汽車報廢更新及以舊換新補貼政策提振內地新能源汽車銷量，帶動上游供應鏈訂單需求。
福耀玻璃上半年業績理想，毛利率按年大增2.8個百分點至37.7%，創過去14個季度以來最高。毛利率大幅改善，主要由於產品組合改善，以及原材料價格回落。集團致力投放研發促進產品技術升級，隨着汽車電動化及智能化的需求急速增長，高附加值產品佔比持續提升至今年上半年的57%，有利平均售價向上，利潤率有望進一步擴張。
估值上，現價對應2024財年預測市盈率17.4倍，低於過去5年平均水平，估值偏低。目標價60港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益