陳樂怡：福耀玻璃利潤率有望再擴張

住建部與人行等周四(17日)聯手召開穩內房新聞發布會，投資者期望再次落空，未見強力刺激方案以至具體細節如時間表及規模等。

財政部提到，對於專項債收購存量商品房用作保障性住房，政策將由地方自主決策，似乎中央的角色有所淡化，會後內房股明顯回吐。

我們認為，在10月底或11月初的人大會議前，正處於政策消息空白期，投資者趨向觀望態度，轉向炒股不炒市。恒指若確認失守9月26日上升裂口19,954點，有機會下試19,362點，相當於由9月低位16,964點升至10月高位23,241點按調整黃金比率0.618倍。建議採取槓鈴策略，候低吸納中資科網股及高息中特估。

福耀玻璃上半年業績理想，毛利率按年大增2.8個百分點至37.7%，創過去14個季度以來最高。毛利率大幅改善，主要由於產品組合改善，以及原材料價格回落。集團致力投放研發促進產品技術升級，隨着汽車電動化及智能化的需求急速增長，高附加值產品佔比持續提升至今年上半年的57%，有利平均售價向上，利潤率有望進一步擴張。

估值上，現價對應2024財年預測市盈率17.4倍，低於過去5年平均水平，估值偏低。目標價60港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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