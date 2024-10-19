陳鳳珠：內地未來增發債務料支持地方政府財政及樓市

早前，發改委公布的刺激經濟措施令市場預期落空，其後財政部亦只提及發債，並沒有公布具體規模，令投資氣氛降溫。不過，財政部提過經過法定程序後會及時向社會公開，因此相信內地正積極研究增量政策，近期內地不斷加碼推出政策以推動經濟發展，預期相關金額規模及用途將更具針對性，且落實速度或會更快，故仍值得市場憧憬。

財政部表示內地的財政有足夠韌勁，可完成全年的預算目標，並將於近期推出一攬子政策，包括加大力度支持地方化解地方政府債務風險，較大規模增加債務額度；發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本，更好服務實體經濟發展；疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持推動房地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度。

除此之外，財政部表示中央財政還有較大的赤字提升空間，估計明年內地的赤字率或會調高，反映政府支持經濟增長的決心。

其後有傳中央或於未來3年發行6萬億元人民幣(下同)的超長期國債，部分將會幫助地方政府化解表外債務。由此可見，化解地方政府債務風險或為首要任務，去年財政部安排超過2.2萬億元的地方政府債券額度，支持地方化解存量債務風險，因此預期今次規模或會在2.2萬億元以上。

另外，財政部亦表示下一步專項債重點為研究擴大專項債使用範圍，將研究完善專項債投向清單管理，增加用作項目資本金領域，亦要用好專項債支持收購存量商品房用作保障型住房，同時支持前瞻性、戰略性新興產業。財政部表示2020年以來累計安排新增專項債18.7萬億元，今年安排專項債3.9萬億元，為歷年來規模最大的一次。

由於內地多次着墨化解地方債務風險及令房地產市場止跌回穩，相信未來增發的債務將會重點支持地方政府財政及落入房地產市場，預期明年成效會逐步顯現。而除積極的財政政策外，料內地將會繼續實施穩健的貨幣政策以支持經濟發展。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)