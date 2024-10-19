郭家耀：都市麗人打造高效供應鏈　減庫存壓力利好業績

都市麗人上半年收入達15.14億元人民幣(下同)，按年增長11%，盈利8,239萬元，增長2.15倍。每股中期息1.1港仙，恢復派息反映集團對未來發展及現金流，公司持續盈利下，並將會維持約30%的派息政策，有助提升股東回報。

公司盈利增長，主要是由於成功與聯營商合作拓展電子商務業務，從而提升集團市場份額，實現集團品牌增值及集團的營運業績得以改善，期間相關聯營電商平台成交商品交易總額約2.3億元，同時集團減低部分低效率自營電商平台，減少損失。集團有效的成本控制和效率提升進一步降低營運成本。

另一方面，集團位於東莞鳳崗的產業項目，部分已於完成交付並入帳確認收入。截至6月底，玉泉項目的建築面積約6.1萬方米已簽訂合同，其中約2.5萬方米已於交付並確認收入。玉泉項目的餘下已簽訂合同的單位將於2025年前陸續交付。目前公司於東莞仍有土地儲備，面積合共11萬方米，若按容積率3.5倍來計算，建築面積達38.5萬方米，公司計劃逐步建設，透過出售及出租帶來收益。

公司將從品牌建設、產品創新、渠道優化、服務提升等方面着手，推動業績穩定增長。由於內地宏觀經濟疲弱，消費者多以平價替換選擇，因此集團採取「好而不貴」策略，公司貨品單價約150元，維持市場競爭力。

集團去年開店量為826間，預計今年開店數量不低於去年，其中純棉居物佔不少於60間，其他則為都市麗人品牌，其中一線城市佔比10%，二三線城市佔比35%，其他為四五線城市。

都市麗人從產品研發、生產製造、物流運輸、門店銷售打造出一整條高效的供應鏈，大大減低庫存壓力，提升業績的能見度，前景展望樂觀。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)