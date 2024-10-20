半年前囤貨！內地95後女生豪擲180萬人幣掃金條勁賺36萬

內媒報道，周六(19日)多家品牌金飾價格突破800元人民幣(下同)關口。周六福金飾的價格已漲至每克826元，周大福、六福珠寶、老廟、周生生等品牌的價格也都超過每克800元。現貨金在周五(19日)首次突破每安士2,700美元，再次刷新歷史高位。杭州一名95後、年僅20多歲的金舖老闆娘小貝表示，半年前因看好金價升勢，豪斥180多萬元囤積3.6公斤的黃金，如今每克金飾價格升至799元，讓她勁賺36萬元。

小貝指，5年多前開了一家金舖，當時金價每克才約300元，之後金價就不斷上漲。今年3、4月時，她因看好金價升勢，先後買入3公斤的黃金板料，同時也給女兒買入600多克金條，總計花費180多萬元。

她直言，與目前金價相比，她已大賺36萬元，但目前她仍不想賣出，「我繼續看漲黃金，覺得金價可能會不斷震盪上行，等金價來到每克800元的時候，我才會考慮賣出一部分。」她並強調，「儘管金價中途會回調，但投資黃金應該看長線」。

儘管金價已大幅上升，華爾街仍看好其後續表現。在美國邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會(LBMA)年度大會上，專家預計，明年10月底金價可能達到每安士2,917美元，比目前價格上升約10%。

分析師認為，目前美國通脹下降緩慢，市場對美國債務擴張的預期增加，同時中東地緣政治局勢未見緩和，避險需求持續推動金價上漲，因此金價仍有上升空間。

星圖金融研究院研究員武澤偉指，高金價對高利潤的金飾消費可能減少，尤其是除婚嫁需求外的選擇性消費會受到抑制。業內人士料，金價上漲可能導致更多金店停業或關閉。