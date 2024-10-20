葉尚志：置業信心逐步恢復　為貝殼帶來正面作用

港股進入整固整理的階段行情，反映市場已從早前的亢奮回歸理性，在現時等候觀察政策的期間，焦點有轉移到一些外圍消息因素的機會。

其中，美元近期反彈回升、美國聯儲局進一步激進減息的機會下降、以及11月初美國總統選舉的逐步逼近，相信都是市場的關注點。走勢上，恒指目前的主要上落範圍見於19,700至21,133點之間，隨着大市成交量出現回降，估計短期動力也將相對有所減弱。

9月底開始，內地明顯加大對房地產的政策支持力度，政治局會議上更提出要促使房地產止跌回穩，情況令到市場重新關注內房相關股。有別於房地產開發發展商，貝殼屬於相對輕資產的經營模式(地產經紀中介加上相關增值服務)，相信低負債比率的貝殼可以優先獲得市場關注。

事實上，在現時市場買房信心仍處於逐步恢復的情況下，雖然存量房和新房買賣業務仍將有待提升，但是情況對貝殼的家裝家居以及房屋租賃服務，卻可以帶來正面推動作用，也對公司整體業務可以構成全面對沖。以上半年業績來看，貝殼家裝家居以及房屋租賃服務的營業額，分別錄得59.9%和1.8倍的按年增長。建議可於48港元或以下買入，目標看66元，止蝕可定在38元。

第一上海首席策略師葉尚志