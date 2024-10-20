曜熊理財：中港股票基金及黃金相關ETF蓄勢待發

黃金在過去這個星期創下歷史高位每安士2,711.99美元的紀錄，比對上一周升多2%，今年全年已升超過30%。同時，美國股市包括標指和道指都屢創新高，內地和香港指數亦有回暖迹象，成交量也創下歷史最高紀錄，是疫情以來難得見到的一片好境象！

以色列總理內塔尼亞胡不顧美國總統拜登警告，並且宣告要將戰爭繼續直至所有人質被釋放為止。另一邊廂，美國總統競選爭持激烈，加上市場仍然對美國經濟是否真的會「軟着陸」仍抱着懷疑熊度，擔心經濟在減息及控制通脹得不到平衡，美國零售業數據強勁及失業救濟領取人士下滑，地緣政治緊張加上經濟不確定性，投資者都用黃金作為停泊資金的安全港，亦有美國投資者爭相買以黃金為資產的交易所買賣基金(ETF)，無論是黃金市場業內人士或投資者仍然對黃金價值看高一線！

自從9日18日美國聯儲局宣布減息0.5厘以來，美股三大指數紛紛大漲，標指和道指在過去一個星期又創新高，投資者都憧憬今年仍有機會再減一至兩次息，有利於助長經濟發展和企業業績，投行都加速買進股票。

同時，中國亦投放2萬億元人民幣刺激經濟，加上降準、減低按揭貸款利息和一系列對地產市場的政策措施，股票市場在十一假期前夕9月30日創下成交額破2.4萬億元人民幣的歷史紀錄。香港股市在中美股市報捷的利好氣氛下，同日港股成交量破5,000億港元，中港股市隨着在10月份都有回暖迹象，股市價格及成交都打破以往這幾年的低迷及悶局，有牛市將臨的勢頭。

筆者在9月時提過，在10月份有機會的跌市在香港已經出現一次，10日8日港股在獲利回吐加上恐慌情緒加劇，創下歷史單日最大點數跌幅2,172點，同時創下歷史最高成交量6,204億港元的紀錄。縱觀市場這個星期的金價和股市的表現，市場短中長線仍然是向好的勢頭。中國股票基金、香港股票基金、和黃金有關的ETF都是蓄勢待發，是投資者必備的投資組合。

曜熊理財策略董事馬煒喬