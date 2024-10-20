鄺紫珊：新藥研發受惠AI技術　醫療行業潛力看俏

根據最近投行的基金經理調查報告顯示，受美國聯儲局減息影響、內地「組合拳」刺激經濟政策，以及美國經濟軟着陸預期等正面影響，全球基金經理的樂觀情緒出現回升；並對股票加碼的意向也大幅增加，尤其是科技股。

隨着市場樂觀情緒升溫，基金經理願意將配置股票比例往上調，本來的防守類股比重將轉向循環類股，當中看好科技股的比率上升，並認為小型股表現將優於大型股。債券方面，較看好及偏向加碼公司債，但對政府債則減持。基金經理認為美國選舉結果對未來貿易政策有直接影響，地緣政治風險已攀升為最擔憂的風險，其次為通脹加速及美國經濟衰退。

展望未來一個月，中東緊張局勢、美國選舉及企業財報公布等，將讓市場波動持續。科技股的強勁基本因素仍可望支持較高的盈利能力，建議考慮適量布局七大科技股以外估值較合理的公司。

另一方面，醫療生物科技產業一直被視為具防禦力的成長性股份，預料第4季不少著名藥廠將公布新藥臨床實驗及審核結果，相信在人工智能(AI)輔助下，未來將有更多透過AI開發的新研發藥品，對產業發展有正面作用。可不妨趁市場回調時，分批進場布局與醫療相關的生物科技類股。

現時新藥研發受惠於AI技術，有效大幅縮短研發時間。AI技術縮短研發時程，降低成本，預計生成式AI對整體醫療產業鏈的經濟價值貢獻可達到600億至1,100億美元，故十分看好未來醫療業的發展潛力。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊