【星期一‧炒啲乜】港股踏入業績期　下輪升市幾時嚟？

港股上周四(17日)收市倒跌逾200點，險守兩萬關，原因是內地住建部開會驚喜欠奉，大市連跌4日後，上周五(18日)終於漲逾700點收市，主要受到人行落實放水救市措施，以及內地9月三大經濟引擎數據改善所帶動。專家估計，港股下一輪升市或者要等月底人大開會，通過早前提出的支持措施後才有機會出現。

外圍方面，加拿大周三(23日)將公布議息結果，分析指加拿大9月消費物價指數(CPI)降至1.6%，因此央行減息0.5厘的可能性增加。會計及顧問公司RSM Canada經濟學家Tu Nguyen表示，預計當地未來幾個月CPI將繼續接近央行8月設定的2%目標。她指，雖然央行傾向於每次緩慢而漸進地減息0.25厘，但最新通脹數據令減息0.5厘的可能性上升。

另一方面，美國周四(24日)會公布製造業採購經理指數(PMI)、申領失業救濟人數等，南韓經濟增長數據於同日出爐。除了留意經濟數據外，事實上近來中港股市異常波動，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、陳樂怡：福耀玻璃利潤率有望再擴張

2、陳鳳珠：內地未來增發債務料支持地方政府財政及樓市

3、郭家耀：都市麗人打造高效供應鏈 減庫存壓力利好業績

4、葉尚志：置業信心逐步恢復 為貝殼帶來正面作用

5、曜熊理財：中港股票基金及黃金相關ETF蓄勢待發

6、鄺紫珊：新藥研發受惠AI技術 醫療行業潛力看俏