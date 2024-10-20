鄧建初：港股急升暴跌成常態　守穩呢個位或升至2萬6

世事往往出人意表，太多人留意到的，多不會再發生；就算發生，其震撼性或效應亦未必如第一次。N年前流行臨場跟貼內地A股來炒港股，至數年前出現「信北水資金流向得天下」屢戰多勝的局面，這些現時都紛紛失效，如未能適時察覺改變，調整思維，幾可肯定難以成為贏家一族。

自97年回歸後，眾多國企、紅籌及成長中之科網股陸續在香港上市，內地資金紛紛踏足充滿機遇之港股市場，望能分一杯羹，與外資分庭抗禮。外資以基金為主導，北水則是聯群結黨般集腋成裘地炒股。兩者之分別，在於前者喜在低位大量入貨，耐心坐貨至非常滿意回報才大舉沽出。後者採用的策略，則是在低位愈跌愈撈，升至有一定利潤便會大量沽貨，彷似體操的高低槓般炒法，最後動作當然是落地於原位。此種玩法形成急升暴跌，與過往本地股民只需跟風炒作便可贏錢的模式截然不同。

未能順應潮流者，短炒落敗而回的場面時常出現。高位追貨被綁，短線變長揸，不知何年何月才見家鄉，損失金錢之餘，更輸了時間成本及信心。

今年港股走勢，可印證初哥所言非虛。數次大型波幅上落，近期更加誇張，以往升跌三百多點已被視為大升或大跌，現時升跌五六百點卻是屢屢發生。近日中央政府連番出招，加上十一長假期前，待美國大減半厘息，中東局勢進一步加劇之際，突然推出組合拳，恒指一個月內狂升超過6,000點，直奔上23,241點，成交更創出歷史新高的5,000億至6,000億元金額。正當股民如痴如醉般奮勇向前，北水乘機將獲利貨大量沽出，7個交易日竟大瀉逾3,000點，高位追貨者損失慘重。

根據成交量之啟示，早前應有中東資金睇好港股市場而大手入貨。按其炒股手法，以睇長線為主，所以此次大回吐，可看作是急升後獲利回吐而已。只要不跌穿19,300點，後市仍有望向上挑戰25,000 / 26,269點。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)