9月商廈租賃量按年增27%　中環金鐘空置率改善

據地產代理行一份統計資㪵，9月本港商廈市場錄得約446宗租賃成交，涉及樓面面積共約108萬方呎，兩數字按年同期分別大幅上升約27.4%及約3%。以按月計，港島區及九龍區甲級商廈空置率走勢各異，港島區甲廈錄得約12.41%，按月下跌約0.31個百分點，當中中環及金鐘表現較佳。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，上月商廈市場租賃成交按月微跌約6.5%，租用面積較8月則減少約35萬方呎，但比較去年同期則見改善。9月内市場錄得較為矚目的大手租務成交，包括内地金融機構遠東宏信逆市擴充，以呎租約70元，承租九龍站環球貿易廣場高層01及04至08室，較原有租用樓面增加約1.5倍，為該廈今年最大手租賃成交。

至於，9月港島區整體空置率對比去年同期約11.96%相比，則上升約0.45個百分點，該區甲廈空置情況仍處於較高水平，個別核心區則有改善跡象。其中，金鐘表現持續見改善，已連續半年呈下跌趨勢，9月錄約7.21%，按月及按年分別下跌約0.51及約3.19個百分點，反映更多企業傾向進駐金鐘優質甲廈。另外，銅鑼灣、中環、上環及灣仔等空置率，按月亦錄得約0.19至0.7個百分點的跌幅。

九龍區整體空置率錄得約13.99%，按月上升約0.96個百分點，與去年同期對比則增約1.16個百分點，當中尖沙咀區錄約8.39%，按月升0.08百分點，按年同期比較則下調0.57個百分點，反映尖沙咀區甲廈租務表現不俗。而東九龍區甲廈空置情況有待改善。觀塘錄得約12.94%，按月及按年分別增約0.74及約2.25個百分點，九龍灣情況更為嚴峻，最新空置率約25.61%，按月增約3.57個百分點，按年大增約5.36個百分點。

陳氏認為，減息有利營商環境，加上內地組合拳強力救經濟，可帶動更多經濟活動，商廈空置情況得以持續改善，加上最新一份施政報告，預料商廈租務市場及整體甲廈空置率，會在第四季有顯著改善。