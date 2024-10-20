9月工廈買賣註冊金額10.9億　按月大幅挫38%

工廈買賣及租賃成交向下。美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，9月工廈註冊成交量錄得約130宗，按月下跌約19.3%，註冊金額則有約10.9億港元，按月亦減少約38.6%。至於租賃市況方面，上月工廈租務成交量錄得約365宗，按月下跌約10.3%。

美聯工商舖資料研究部指出，美聯工商物業售價指數(MII)上月報324.9點，按月下跌約0.6%。其中，九龍灣區平均呎價按月表現持平，最新報約4,530元。至於跌幅最大的分區為屯門，最新呎價報約2,808元，按月跌約1.9%。

綜合本行內部資料及市場資訊所得，石門安平街2號利和利豐中心全幢，涉及面積約為48.8萬方呎，以約18億元售出，呎價約3,700元，新買家據指為內地龍頭電商企業。另外，新蒲崗六合街8號六合工業大廈低層，涉及面積近11,800方呎，以約6,300萬元成交，呎價約5,340元。

美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報145.4點，按月下跌約0.5%。分區呎租方面，升幅最大為葵涌，上月呎租約報13.5元，按月上升約0.8%。長沙灣最新平均呎租約20元，按月跌約2%，為跌幅最大地區。美聯工商董事陳偉志表示，美國聯儲局上月落實減息，令市場憧憬工廈物業市場有望迎來轉勢。