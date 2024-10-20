Blue Coast II加推76伙　折實平均呎價22052元

集團執行董事趙國雄表示，支持香港樓市平穩發展，相信利好消息會陸續有來，是次加推單位加幅輕微，預計短期內展開次輪銷售，有機會推出四房單位。

最新加推單位位處項目第3座，涵蓋62伙兩房及14伙三房單位，實用面積464至729方呎，折實售價由910.5萬至1,817萬元，呎價約19,623至24,925元。長江實業營業部首席經理郭子威稱，有見樓價已觸底回升，稍後有機會再加推的單位，料加幅將遠高於2%。

回顧首輪銷情，集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，昨日售出191伙，套現逾25億元，其中接近9成售出單位做價達千萬元，兩房及三房的平均成交價分別1,100萬及1,750萬元，而本地及非本買家比例各佔約一半。連同Blue Coast I計，項目兩期合共套現逾133億元。