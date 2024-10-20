十大屋苑受惠放寬樓按　過去2日交投升55%

樓市出現放寬按揭等利好消息，二手交投錄反彈，中原指出，十大屋苑於周六、日(19、20日)錄得14宗成交，按周上升約55.6%，創5周新高。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受多重利好消息帶動，樓市全面轉旺，兩個市區大型鐵路新盤銷情暢旺，二手買賣集中於未有新盤推售的新界區，成交以約500萬元或以下單位為主。

其中，期內天水圍嘉湖山莊錄5宗成交，為7個月同期最多，中原伍耀祖表示，屋苑翠湖居4座低層F室，實用面積約449方呎，以292萬元沽出，呎價約6,503元。屋苑本月已錄約21宗成交，已超越上月全月18宗，平均實用呎價約7,982元。

至於沙田第一成及東涌映灣園亦各錄兩宗買賣，該行伍錦基表示，沙田第一城20座中高層H室，實用面積約327方呎，以419萬元成交，呎價約12,813元。另一宗成交單位為34座中高層A室，實用面積約707方呎，售價約768萬元，呎價約10,863元。

中原張奇瑋表示，映灣園2座高層F室，實用面積約495方呎，以518萬元成交，呎價約10,465元。同屋苑8座中層D室，實用面積約630方呎，亦以約620萬元轉售，呎價約9,811元。

該行關偉豪表示，將軍澳新都城於周末亦錄1宗成交，單位為2期7座低層A室，實用面積約441方呎，以531.8萬元沽出，呎價約12,059元。

港島區方面，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城於兩日錄1宗成交，單位為耀星閣中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，去年11月以930萬元連租約放盤，上月租客遷出後交吉出售，並調低叫價至738萬元，最終減至705萬元售出，呎價約14,016元。

此外，中原王子健表示，紅磡黃埔花園於周六、日錄兩宗成交，包括2期4座中層F室，實用面積約389方呎，成交價550萬元，呎價約14,139元。另一宗為5期1座低層F室，實用面積約680方呎，以757萬元成交，呎價約11,132元。