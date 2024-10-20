港股月內13家公司配股撲水 共涉46億元

港股自9月底急速反彈至今，雖然大市曾呈現反覆回調之勢，但足以吸引不少企業趁高位相繼配股抽水！據統計，由10月截至上周五為止，短短12個交易日期間，至少13家香港主板上市公司加入配股潮，單以每宗淨集資規模1,000萬元以上的配股事項計算在內，總集資額共涉逾46億元。

不過，康方生物的配股價卻有愈配愈高之勢。比起今年3月底完成的每股配股價47.65元，今次協調訂立的配股價為61.28元，足足高出逾28%，與中資券商唱好內地醫藥行業前景互相呼應。

分：康方升穿配股價

交銀國際發表報告稱，據報近日第10批內地國家組織藥品集中採購品種需求量，計劃在10月18至28日報量，共涉及62個品種，文件顯示此輪集中採購的入圍門檻較高、注射劑佔比提高，預計競爭將異常激烈，但對大多數處方藥企來説，涉及大品種較少，影響或有限。該行繼續看好短期催化劑豐富、盈利高增長或盈虧平衡時間點明確、估值有較大修復彈性的創新藥股，當中包括康方生物。該企股價上周五收報69.2元，一周累漲7.29%，更升穿配股價逾一成有多。